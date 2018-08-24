Прибывшую с визитом Армению Меркель в аэропорту встретил Пашинян

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибыла с двухдневным официальным визитом в Армению.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в аэропорту канцлера встретил премьер Армении Никол Пашинян.
В рамках визита состоятся армяно-германские переговоры на высшем уровне.
Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции.
В рамках визита А.Меркель встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном и посетит мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян.
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