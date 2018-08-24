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Регион 24.08.2018 14:15

Прибывшую с визитом Армению Меркель в аэропорту встретил Пашинян

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибыла с двухдневным официальным визитом в Армению.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в аэропорту канцлера встретил премьер Армении Никол Пашинян.

В рамках визита состоятся армяно-германские переговоры на высшем уровне.

Премьер-министр Армении и канцлер Германии подведут итоги переговоров на совместной пресс-конференции.

В рамках визита А.Меркель встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном и посетит мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ВИЗИТ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]