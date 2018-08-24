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Дальнее зарубежье 24.08.2018 16:01

Убийце Джона Леннона в США в десятый раз отказали в условно-досрочном освобождении

Комиссия по условно-досрочному освобождению в штате Нью-Йорк в десятый раз отклонила прошение об освобождении Марка Дэвида Чепмена, убившего в 1980 году участника группы The Beatles Джона Леннона, сообщает в пятницу американский телеканал "Фокс ньюс".

63-летний М.Чепмен отбывает наказание в тюрьме строгого режима "Венде" в штате Нью-Йорк. Он был приговорен в 1980 году к пожизненному заключению с правом прошения о помиловании спустя 20 лет.

Комиссия и в этот раз отклонила его прошение, подчеркнув, что убийство Дж.Леннона было "эгоистичным и злобным". По мнению членов комиссии, человек, устроивший охоту на знаменитость, должен оставаться за решеткой.

С 2000 года осужденный подал 10 прошений (согласно законам США, подобные прошения можно подавать раз в два года - ИФ), каждое из которых было отклонено. Следующее он сможет подать в 2020 году.

"Я сожалею, что был таким идиотом и выбрал неправильную дорогу к славе", - заявлял М.Чемпен в прошении об УДО в 2014 году.

8 декабря 1980 года М.Чемпен пять раз выстрелил в Джона Леннона. Получивший четыре пулевых ранения музыкант скончался в тот же день от кровопотери.

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Тэги: США, ЛЕННОН, УБИЙЦА, ПРОШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]