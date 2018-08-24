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Дальнее зарубежье 24.08.2018 15:27

В КНДР начался второй этап встреч родственников, разделенных Корейской войной

Второй раунд встреч родственников, разлученных в результате Корейской войны, проходит в Северной Корее, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

На горный курорт Кымгансан в пятницу для встреч прибыли 326 жителей Южной Кореи. Ожидается, что они пробудут там до воскресенья.

В течение трех дней пройдет шесть мероприятий, во время которых родственники получат возможность пообщаться друг с другом. На встречи отведено в общей сложности 12 часов.

Ранее на этой неделе в КНДР прошел первый этап встреч родственников из разделенных семей, в рамках которого около 90 граждан Южной Кореи смогли встретиться со своими близкими.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных в результате войны 1950-1953 годов.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, РОДСТВЕННИКИ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]