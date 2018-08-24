В КНДР начался второй этап встреч родственников, разделенных Корейской войной

Второй раунд встреч родственников, разлученных в результате Корейской войны, проходит в Северной Корее, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
На горный курорт Кымгансан в пятницу для встреч прибыли 326 жителей Южной Кореи. Ожидается, что они пробудут там до воскресенья.
В течение трех дней пройдет шесть мероприятий, во время которых родственники получат возможность пообщаться друг с другом. На встречи отведено в общей сложности 12 часов.
Ранее на этой неделе в КНДР прошел первый этап встреч родственников из разделенных семей, в рамках которого около 90 граждан Южной Кореи смогли встретиться со своими близкими.
27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных в результате войны 1950-1953 годов.
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