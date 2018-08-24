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Дальнее зарубежье 24.08.2018 14:20

Следователи провели обыск в офисах Autostrade, обслуживавшей рухнувший в Генуе мост

Итальянские следователи провели обыск в офисах Autostrade per l`Italia, отвечавшей за обслуживание моста Моранди в Генуе, обрушение которого 14 августа привело к гибели 43 человек, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, следователи изъяли мобильные телефоны служащих, внешние жесткие диски и компьютеры в трех офисах Autostrade - в Генуе, Риме и Флоренции - во вторник и среду.

Кроме того, были скачаны сообщения электронной почты сотрудников Autostrade, отмечают источники. По их словам, общий объем собранной информации эквивалентен 12 терабайтам данных.

Целью обысков является выяснение вопроса о том, высказывалась ли представителями компании обеспокоенность состоянием моста Моранди, и, если высказывалась, то были ли отмеченные опасения преуменьшены или проигнорированы.

Обыски коснулись только офисов Autostrade, однако следователи также взаимодействуют с ее материнской компанией - Atlantia, подразделениями обеих компаний и министерством транспорта Италии.

Следователи внимательно изучают видеозапись трагедии, однако ее недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что именно стало причиной обрушения моста, отмечают источники.

Мост Моранди был построен в 60-х гг. прошлого века.

Анализ отчетности Autostrade, проведенный Dow Jones, выявил, что за период с 2012 года по 2017 год инвестиции компании в обслуживаемые ею платные автострады сократились на 67%.

Autostrade является оператором примерно половины сети платных автомагистралей в Италии (около 3 тыс. км.) по концессионному соглашению сроком до 2038 года.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МОСТ, ОПЕРАТОР, ОБЫСКИ


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