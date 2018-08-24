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Регион 24.08.2018 15:41

Москва и Анкара договорились о консультациях по вопросам упрощения режима взаимных поездок отдельных категорий граждан - Лавров

Россия готова на взаимной основе упростить порядок въезда в страну определенных категорий граждан Турции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили со своей стороны готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время", - сказал глава МИД РФ на брифинге в пятницу в Москве по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, стороны договорились "сформировать механизм для консультаций по выработке договоренности на эту тему".

Говоря о состоянии дел в сфере туризма, С.Лавров сообщил, что в прошлом году Турцию посетили 4,7 млн россиян. "Это рекордный показатель с 2014 года, и в этом году планируется уже выход этой цифры на 5 млн человек", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПОЕЗДКИ, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]