Москва и Анкара договорились о консультациях по вопросам упрощения режима взаимных поездок отдельных категорий граждан - Лавров

Россия готова на взаимной основе упростить порядок въезда в страну определенных категорий граждан Турции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы подтвердили со своей стороны готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время", - сказал глава МИД РФ на брифинге в пятницу в Москве по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
По его словам, стороны договорились "сформировать механизм для консультаций по выработке договоренности на эту тему".
Говоря о состоянии дел в сфере туризма, С.Лавров сообщил, что в прошлом году Турцию посетили 4,7 млн россиян. "Это рекордный показатель с 2014 года, и в этом году планируется уже выход этой цифры на 5 млн человек", - отметил он.
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