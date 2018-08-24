Минюст США расследует деятельность Microsoft в Венгрии на предмет взяток

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследовать операции Microsoft Corp. в Венгрии, подозревая компанию в коррупции при заключении контрактов на поставку программного обеспечения, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, власти интересуются сделками по продаже таких программ, как Word и Microsoft, фирмам-посредникам в 2013-14 годах с существенными скидками, а те потом перепродавали их правительственным органам за цену, близкую к рыночной. Есть подозрения, что разница в цене использовалась посредниками в качестве взяток и откатов.
Заместитель юрисконсульта Microsoft Дэвид Говард заявил, что компания провела собственное расследование, как только заподозрила потенциально незаконную активность в Венгрии, а сейчас сотрудничает со следствием.
Ранее власти расследовали дела Microsoft еще в пяти странах: в России, Китае, Пакистане, Румынии и Италии, также по подозрениям в коррупции.
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