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Дальнее зарубежье 24.08.2018 16:16

Минюст США расследует деятельность Microsoft в Венгрии на предмет взяток

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследовать операции Microsoft Corp. в Венгрии, подозревая компанию в коррупции при заключении контрактов на поставку программного обеспечения, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, власти интересуются сделками по продаже таких программ, как Word и Microsoft, фирмам-посредникам в 2013-14 годах с существенными скидками, а те потом перепродавали их правительственным органам за цену, близкую к рыночной. Есть подозрения, что разница в цене использовалась посредниками в качестве взяток и откатов.

Заместитель юрисконсульта Microsoft Дэвид Говард заявил, что компания провела собственное расследование, как только заподозрила потенциально незаконную активность в Венгрии, а сейчас сотрудничает со следствием.

Ранее власти расследовали дела Microsoft еще в пяти странах: в России, Китае, Пакистане, Румынии и Италии, также по подозрениям в коррупции.

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Тэги: США, ВЕНГРИЯ, MICROSOFT, ВЗЯТКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]