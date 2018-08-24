Трамп призвал генпрокурора США обеспечить прозрачность работы своего ведомства

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса руководить своим ведомством непредвзято и транспарентно.

При этом президент напомнил о звучавших ранее высказываниях Дж.Сешнса, что на работу Минюста США "не будут оказывать неподобающее влияние соображения политического свойства".

"Джефф, это отлично, а все хотят взглянуть на всю эту коррупцию с "другой стороны", включая удаленные электронные сообщения, ложь и утечки информации со стороны (экс-директора ФБР Джеймса - ИФ) Коми, конфликты с (спецпрокурором Робертом - ИФ) Мюллером, Маккейба, Строка, Пейдж, FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" - ИФ); Кристофера Стила и его недостоверное и сфабрикованное досье, Фонд Клинтон, нелегальную слежку за предвыборным штабом Трампа, российский сговор с демократами и много чего другого", - написал президент на своей странице в "Твиттере".

"Обнародовать бумаги и документы без редактуры? Давайте, Джефф, вы это можете, страна ждет!" - также призвал Д.Трамп.

При этом он назвал нынешние действия Дж.Сешнса "двойными стандартами".

Д.Трамп неоднократно критиковал Дж.Сешнса, в частности когда тот взял самоотвод от любых разбирательств, связанных с предположительными контактами Д.Трампа и России. В интервью телеканалу "Фокс ньюс" Д.Трамп говорил: "Единственной причиной, по которой я дал работу" Дж.Сешнсу, стало то, что "чувствовал преданность" Дж.Сешнса.

Также ранее в августе Д.Трамп призывал Дж.Сешнса завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года. Впоследствии в Белом доме уточнили, что Д.Трамп не давал никаких распоряжений Дж.Сешнсу по этому поводу.