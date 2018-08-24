Трамп призвал генпрокурора США обеспечить прозрачность работы своего ведомства

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал генпрокурора США Джеффа Сешнса руководить своим ведомством непредвзято и транспарентно.
При этом президент напомнил о звучавших ранее высказываниях Дж.Сешнса, что на работу Минюста США "не будут оказывать неподобающее влияние соображения политического свойства".
"Джефф, это отлично, а все хотят взглянуть на всю эту коррупцию с "другой стороны", включая удаленные электронные сообщения, ложь и утечки информации со стороны (экс-директора ФБР Джеймса - ИФ) Коми, конфликты с (спецпрокурором Робертом - ИФ) Мюллером, Маккейба, Строка, Пейдж, FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки" - ИФ); Кристофера Стила и его недостоверное и сфабрикованное досье, Фонд Клинтон, нелегальную слежку за предвыборным штабом Трампа, российский сговор с демократами и много чего другого", - написал президент на своей странице в "Твиттере".
"Обнародовать бумаги и документы без редактуры? Давайте, Джефф, вы это можете, страна ждет!" - также призвал Д.Трамп.
При этом он назвал нынешние действия Дж.Сешнса "двойными стандартами".
Д.Трамп неоднократно критиковал Дж.Сешнса, в частности когда тот взял самоотвод от любых разбирательств, связанных с предположительными контактами Д.Трампа и России. В интервью телеканалу "Фокс ньюс" Д.Трамп говорил: "Единственной причиной, по которой я дал работу" Дж.Сешнсу, стало то, что "чувствовал преданность" Дж.Сешнса.
Также ранее в августе Д.Трамп призывал Дж.Сешнса завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года. Впоследствии в Белом доме уточнили, что Д.Трамп не давал никаких распоряжений Дж.Сешнсу по этому поводу.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
Курс манат/доллар на 27 августа - 1,7 манат/$1
Украине нужно искать альтернативные ресурсы природного газа - Болтон
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 27 августа планирует привлечь 350 млн манатов
Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма
На юге Заполярья утонули пять человек - источник
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений