Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма

Функция отправки "самоуничтожающегося" электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google, говорится в сообщении компании.
Отныне пользователи Gmail, включая тех, кто используют почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет автоматически удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя. Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет.
Кроме того, такие письма невозможно будет переслать другим людям, распечатать или скопировать содержащийся в них текст.
Помимо этого, Gmail сделал возможной редактирование уже отправленных писем для мобильных устройств. Таким образом, пользователи могут поправить опечатки или вовсе удалить письмо, которое уже было отправлено.
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