Украине нужно искать альтернативные ресурсы природного газа - Болтон

В вопросе обеспокоенности проектом "Северный поток-2" есть и экономическая, и стратегическая составляющие, а Украине следует искать альтернативные ресурсы природного газа, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы с премьер-министром Украины провели очень интересную дискуссию относительно вопросов энергоресурсов и роли, которую играет Украина, что мы можем сделать в будущем", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
По его словам, президент США Дональд Трамп, выражая обеспокоенность относительно "Северного потока-2", подчеркивает "не только экономическую важность этого вопроса в Европе..., но и стратегическую".
"Безусловно, это то, что связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов... Почему вы, Европа добровольно ещё больше привязываете себя к российским энергопоставщикам? Альтернативный вариант для Украины и других стран - находить другие источники и ресурсы природного газа", - добавил он.
Советник президента США подчеркнул, что "это вопрос политики, правительства Украины, чтобы искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не было зависимости от России".
Дж.Болтон заметил, что если "Северный поток-2" будет построен, то "Украина останется в ситуации риска, что Россия, даже если обязуется, не будет поставлять достаточные объемы газа".
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