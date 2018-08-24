Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 21° 31° 26 Авг 22° 30° 27 Авг 22° 30°

ТЭК 24.08.2018 16:14

Украине нужно искать альтернативные ресурсы природного газа - Болтон

В вопросе обеспокоенности проектом "Северный поток-2" есть и экономическая, и стратегическая составляющие, а Украине следует искать альтернативные ресурсы природного газа, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы с премьер-министром Украины провели очень интересную дискуссию относительно вопросов энергоресурсов и роли, которую играет Украина, что мы можем сделать в будущем", - сказал Дж.Болтон на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, президент США Дональд Трамп, выражая обеспокоенность относительно "Северного потока-2", подчеркивает "не только экономическую важность этого вопроса в Европе..., но и стратегическую".

"Безусловно, это то, что связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов... Почему вы, Европа добровольно ещё больше привязываете себя к российским энергопоставщикам? Альтернативный вариант для Украины и других стран - находить другие источники и ресурсы природного газа", - добавил он.

Советник президента США подчеркнул, что "это вопрос политики, правительства Украины, чтобы искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не было зависимости от России".

Дж.Болтон заметил, что если "Северный поток-2" будет построен, то "Украина останется в ситуации риска, что Россия, даже если обязуется, не будет поставлять достаточные объемы газа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Болтон приедет в Киев на военный парад, встретится с руководством Украины, сообщает посол в США В "Лаборатории Касперского" полагают, что хакерская группировка Fin7 объединяет десятки людей Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $250 млн на оборону - украинское посольство Путин и Трамп обсуждали возможность референдума в Донбассе - Ушаков Трамп занял на встрече с Путиным жесткую позицию по Украине - госсекретарь США Порошенко назвал заслугой Трампа успех американо-северокорейского саммита

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]