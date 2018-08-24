МИД Грузии сообщил об удовлетворительном состоянии экипажа с найденного у берегов Африки танкера

Министерство иностранных дел Грузии подтверждает обнаружение пропавшего у берегов западной Африки 14 августа танкера под панамским флагом "Пантелена" с грузино-российским экипажем на борту, однако на данном этапе воздерживается комментировать детали ситуации, произошедшей с судном.

Как сказано в распространенном в пятницу сообщении МИД, танкер был зафиксирован 23 августа в территориальных водах Конго, на данный момент судно направляется в порт Ломе (Того).

"Согласно полученной информации, жизни и здоровью моряков опасность не угрожает и их состояние удовлетворительное", - отмечает ведомство.

МИД Грузии воздерживается говорить о деталях произошедшего, обещает проинформировать общественность о подробностях после того, как судно войдет в безопасные воды.

"МИД и Агентство морского транспорта в течение этого периода провели координированную работу в различных направлениях и обеспечили участие всех сторон в процессе поисков. Были задействованы все отраслевые и дипломатические рычаги, как страны региона Западной Африки, так и морские и региональные организации", - сказано в сообщении.

Ранее в агентстве морского транспорта Грузии также заявили журналистам, что до полного завершения миссии воздерживаются от комментариев.

"На этом этапе идут конкретные работы по обеспечению безопасности, до завершения которых, исходя из интересов безопасности моряков, мы воздерживаемся от разглашения деталей", - сказали в агентстве.

Накануне грузинские СМИ со ссылкой на Центр морской безопасности Центральной Африки сообщили о том, что танкер "Пантелена", который перевозил 7 тысяч тонн топлива, был обнаружен американскими спутниками. Сообщалось, что после обнаружения судно было доставлено в порт Овендо (Габон). При этом о причинах, по которым судно не выходило на связь также не сообщалось.

На прошлой неделе МИД Грузии сообщил об исчезновении судна Pantelena IMO 9321469. По информации ведомства, в последний раз судно выходило на связь 14 августа, находясь в Гвинейском заливе. В составе экипажа судна 17 грузинских и двое российских граждан.

Судно "Пантелена" принадлежит греческой компании Lotus Shipping.

В четверг утром в МИД сообщили журналистам, что к поискам судна подключены, как Габон, так и другие государства региона, а также британский морской центр UKMTO.

Ранее в МИД не исключали, что судно могло быть захвачено пиратами.