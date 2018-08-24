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Дальнее зарубежье 24.08.2018 17:35

Трамп призвал американцев учиться распознавать "фейковые новости"

Президент США Дональд Трамп в пятницу высказал мнение, что американцам нужно научиться отличать "фейковые новости" от настоящих.

"Людям нужно научиться определять, без цензуры, что правда, а что нет", - написал он на своей странице в "Твиттере".

При этом президент отметил, что компании-операторы соцсетей не уделяют внимания позиции миллионов людей.

"Медиа-гиганты заставляют молчать миллионы людей. Это недопустимо даже при том условии, что при этом нам придется терпеть производителей "фейковых новостей", таких как Си-Эн-Эн, чьи рейтинги значительно пострадали", - добавил Д.Трамп.

Д.Трамп регулярно выступает с критикой в отношении ряда СМИ, обвиняя их в создании так называемых фейковых новостей.

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Тэги: США, ТРАМП, НОВОСТИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]