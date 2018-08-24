Президент США Дональд Трамп в пятницу высказал мнение, что американцам нужно научиться отличать "фейковые новости" от настоящих.
"Людям нужно научиться определять, без цензуры, что правда, а что нет", - написал он на своей странице в "Твиттере".
При этом президент отметил, что компании-операторы соцсетей не уделяют внимания позиции миллионов людей.
"Медиа-гиганты заставляют молчать миллионы людей. Это недопустимо даже при том условии, что при этом нам придется терпеть производителей "фейковых новостей", таких как Си-Эн-Эн, чьи рейтинги значительно пострадали", - добавил Д.Трамп.
Д.Трамп регулярно выступает с критикой в отношении ряда СМИ, обвиняя их в создании так называемых фейковых новостей.
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