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Регион 24.08.2018 16:55

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с визитом в ближайшее время - глава МИД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждёт в скором времени российского президента Владимира Путина с визитом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие, наилучшие пожелания и ждёт в скорейшее время вас с визитом в Стамбул", - сказал М.Чавушоглу на встрече с президентом РФ.

Турецкий дипломат напомнил, что у лидеров есть договоренность сходить в рыбный ресторан.

26 июля президенты России и Турции встречались в Йоханнесбурге "на полях" саммита БРИКС. Тогда В.Путин напомнил турецкому коллеге о том, что тот обещал его пригласить в ресторан. Получив подтверждение Р.Т.Эрдогана, президент России выдвинул свое условие.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию (из РФ) пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", - заметил В.Путин.

Буквально через несколько дней Турция открыла свой рынок для поставок мяса из России.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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