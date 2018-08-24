Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с визитом в ближайшее время - глава МИД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждёт в скором времени российского президента Владимира Путина с визитом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие, наилучшие пожелания и ждёт в скорейшее время вас с визитом в Стамбул", - сказал М.Чавушоглу на встрече с президентом РФ.

Турецкий дипломат напомнил, что у лидеров есть договоренность сходить в рыбный ресторан.

26 июля президенты России и Турции встречались в Йоханнесбурге "на полях" саммита БРИКС. Тогда В.Путин напомнил турецкому коллеге о том, что тот обещал его пригласить в ресторан. Получив подтверждение Р.Т.Эрдогана, президент России выдвинул свое условие.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию (из РФ) пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", - заметил В.Путин.

Буквально через несколько дней Турция открыла свой рынок для поставок мяса из России.