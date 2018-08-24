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Дальнее зарубежье 24.08.2018 18:16

Сторонники кандидатов, недопущенных на выборы в парламент Афганистана, блокируют здание ЦИК в Кабуле

Сторонники кандидатов, которые не получили допуск Центральной избирательной комиссии на выборы в нижнюю палату парламента Афганистана, блокируют здание ЦИК в Кабуле и избиркомы в ряде городов страны, сообщают в пятницу афганские СМИ.

Члены ЦИК Афганистана вынуждены проводить официальные встречи в доме председателя комиссии Абдулбади Сайяда, сообщил журналистам представитель ЦИК Саид Хафиз Хашими.

"Даже план избирательных бюллетеней утвержден в доме Сайяда, оттуда же в офис миссии ООН для печати направляются бюллетени для голосования", - сообщил представитель афганского Центризбиркома.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов пообещали восстановить доступ в офисы избиркомов к концу недели.

Вместе с тем, закрытие офисов ЦИК поставило под сомнение соблюдение графика предстоящих выборов в парламент Афганистана и уездные советы, которые должны состояться 20 октября, отмечается в сообщении.

Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 апреля 2019 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЫБОРЫ, ЦИК, БЛОКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]