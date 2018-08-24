Сторонники кандидатов, недопущенных на выборы в парламент Афганистана, блокируют здание ЦИК в Кабуле

Сторонники кандидатов, которые не получили допуск Центральной избирательной комиссии на выборы в нижнюю палату парламента Афганистана, блокируют здание ЦИК в Кабуле и избиркомы в ряде городов страны, сообщают в пятницу афганские СМИ.
Члены ЦИК Афганистана вынуждены проводить официальные встречи в доме председателя комиссии Абдулбади Сайяда, сообщил журналистам представитель ЦИК Саид Хафиз Хашими.
"Даже план избирательных бюллетеней утвержден в доме Сайяда, оттуда же в офис миссии ООН для печати направляются бюллетени для голосования", - сообщил представитель афганского Центризбиркома.
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов пообещали восстановить доступ в офисы избиркомов к концу недели.
Вместе с тем, закрытие офисов ЦИК поставило под сомнение соблюдение графика предстоящих выборов в парламент Афганистана и уездные советы, которые должны состояться 20 октября, отмечается в сообщении.
Президентские выборы в Афганистане намечены на 20 апреля 2019 года.
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