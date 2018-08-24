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СНГ 24.08.2018 17:49

Новые санкции США включают запрет на внешнюю помощь, продажу РФ оружия и технологий двойного назначения, отказ от кредитования

В "Федеральном регистре" США в пятницу опубликован документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа.

Этот пакет санкций будет включать запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В частности, новым санкционным пакетом предусмотрено прекращение содействия России, за исключением гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Согласно документу госдепа, санкции от 27 августа, в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, предполагают прекращение финансирования сделок по продаже оружия России.

Также в рамках нового санкционного пакета США прекращают кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США: отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других ведомств США, включая Экспортно-импортный банк США.

Кроме того, ограничительные меры предполагают прекращение продажи в Россию в рамках Закона о контроле за экспортом оружия любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров Списка вооружений США.

Госдепартамент США определил необходимым в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов отменить применение этих санкций в отношении выдачи лицензий в поддержку правительственного сотрудничества по космосу и коммерческих космических запусков, предоставляя такие лицензии в каждом конкретном случае и в соответствии с политикой экспортного лицензирования для России до вступления в силу этих санкций.

Кроме того, санкции затронут экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности, и определенных в контрольном списке.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]