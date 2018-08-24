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СНГ 24.08.2018 18:33

Новые санкции США нанесут ущерб России и потребуют дополнительных неординарных решений - первый зампред комитета Совета Федерации

Новые санкции США нанесут ущерб России и потребуют поиска дополнительных неординарных решений, но поскольку страна была готова к такому развитию событий, выход будет найден, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

"Конечно, это неприятно для нашей страны, во многом затруднит ее развитие, потребует поиска дополнительных неординарных решений. Но поскольку санкции не являются большой новостью, то если сейчас не в полной мере готовы, будем готовы возместить все в скором времени", - сказал Е.Серебренников "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, "российским правительством давно предпринимаются меры по снижению зависимости от санкций, по увеличению импортозамещения, в связи с этим надеюсь, что принятые санкции в меньшей мере окажут влияние на российскую экономику".

"Страна будет выходить из этого положения. Путь найдем", - сказал сенатор.

В "Федеральном регистре" США в пятницу опубликован документ Госдепартамента США о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа.

Этот пакет санкций коснется запрета на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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