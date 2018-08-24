Готовится контракт на модернизацию в России танков, купленных Пакистаном у Украины - замглавы пакистанской корпорации

Пакистан собирается заключить с Россией контракт на модернизацию танков Т-80, которые были приобретены у Украины, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя государственной военно-промышленной корпорации "Heavy Industrues Taxila" (Пакистан) бригадный генерал Анвар Номан.

"Мы закупили у Украины танки Т-80, которые хотели бы модернизировать до современного состояния. Так как это советский боевой танк, то у России есть все возможности для его модернизации. Мы считаем, что через несколько месяцев закончатся переговоры и мы сможем обменяться специалистами, которые приедут в Пакистан и помогут нам модернизировать бронетехнику", - заявил А.Номан на форуме "Армия-2018".

Он не уточнил стоимость контракта и количество танков, подлежащих модернизации.

Т-80 - основной танк, производившийся в СССР в Омске и Харькове.

Модернизацию войсковых танков Т-80 до современного уровня ведет российская корпорация "Уралвагонзавод".

В октябре 2017 года на портале правовой информации было опубликовано межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном, которое предусматривает поставку оружия, военной техники, ремонт и модернизацию продукции военного назначения. Согласно соглашению, стороны могут также сотрудничать в ходе разработки новых видов вооружения и оказывать консультационные услуги.

В 2015 году глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал о планах поставки Пакистану российских ударных вертолетов Ми-35. По данным СМИ, в 2017 году контракт был исполнен, заказчику были поставлены четыре машины.

Пакистан рассчитывает на развитие ВТС с Россией, заинтересован в самолетах и вертолетах, сообщил в феврале 2017 года "Интерфаксу" советник премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сартадж Азиз.

Как сообщалось, против военно-технического сотрудничества России и Пакистана выступает Индия - один из основных покупателей российского оружия.

В апреле этого года Минобороны РФ сообщало о переговорах начальника российского Генштаба Валерия Герасимова с командующим сухопутными войсками Пакистана Камалом Баджвой. В августе Минобороны РФ ссобщало о встрече В.Герасимова с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Зубайром Хаятом.