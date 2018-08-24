Израиль хотел бы укреплять отношения с Россией во всех сферах - Нетаньяху

Израиль стремится сохранять хорошие отношения с Россией и не возвращаться к военным столкновениям с Москвой, которые имели место на Ближнем Востоке полвека назад, заявил в пятницу находящийся в Вильнюсе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Эту позицию он изложил в ответ на вопрос журналистов о том, является ли Россия для Израиля больше дружественным или враждебным государством.
"В одно время Россия была враждебным государством, я говорил об этом премьерам (Балтийских стран - BNS). Когда я служил в армии 50 лет назад, мы воевали с Россией, у берегов Суэцкого канала. Россия поддерживала тогдашнего нашего врага - Египет: они стреляли в наши самолеты, мы сбивали российских пилотов", - рассказал глава израильского правительства.
Б.Нетаньяху отметил, что с того времени отношения стран испытали "драматические изменения" и наибольшей была трансформация после падения Берлинской стены, когда с крахом Советского Союза миллионы евреев из России выехали в Израиль.
"Сформировался культурный, языковой мост людей и тому подобное. Отношения претерпели трансформацию, и, несомненно, мы хотели бы видеть укрепляющиеся отношения во всех сферах, но это нереально в сегодняшнем сложном мире. Сегодня мы договорились о многих вещах, и одна из них - решение России дислоцировать силы в Сирии, рядом с нашими границами", - сказал Б.Нетаньяху.
Премьер подчеркнул, что на нескольких встречах с президентом России Владимиром Путиным оговорил технические решения, благодаря которым воздушные силы двух стран могут избежать столкновений, "чтобы не вернуться во времена, которые были 50 лет назад, и не сбивать самолеты друг друга".
"И нам удалось избежать этого. Я выразил нашу позицию о том, что Иран должен покинуть Сирию. Иран стремится создать военный фронт-базу, четко выражая цель уничтожить Израиль с сирийской территории", - рассказал Б.Нетаньяху.
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