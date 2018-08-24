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Дальнее зарубежье 24.08.2018 19:14

Израиль хотел бы укреплять отношения с Россией во всех сферах - Нетаньяху

Израиль стремится сохранять хорошие отношения с Россией и не возвращаться к военным столкновениям с Москвой, которые имели место на Ближнем Востоке полвека назад, заявил в пятницу находящийся в Вильнюсе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Эту позицию он изложил в ответ на вопрос журналистов о том, является ли Россия для Израиля больше дружественным или враждебным государством.

"В одно время Россия была враждебным государством, я говорил об этом премьерам (Балтийских стран - BNS). Когда я служил в армии 50 лет назад, мы воевали с Россией, у берегов Суэцкого канала. Россия поддерживала тогдашнего нашего врага - Египет: они стреляли в наши самолеты, мы сбивали российских пилотов", - рассказал глава израильского правительства.

Б.Нетаньяху отметил, что с того времени отношения стран испытали "драматические изменения" и наибольшей была трансформация после падения Берлинской стены, когда с крахом Советского Союза миллионы евреев из России выехали в Израиль.

"Сформировался культурный, языковой мост людей и тому подобное. Отношения претерпели трансформацию, и, несомненно, мы хотели бы видеть укрепляющиеся отношения во всех сферах, но это нереально в сегодняшнем сложном мире. Сегодня мы договорились о многих вещах, и одна из них - решение России дислоцировать силы в Сирии, рядом с нашими границами", - сказал Б.Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что на нескольких встречах с президентом России Владимиром Путиным оговорил технические решения, благодаря которым воздушные силы двух стран могут избежать столкновений, "чтобы не вернуться во времена, которые были 50 лет назад, и не сбивать самолеты друг друга".

"И нам удалось избежать этого. Я выразил нашу позицию о том, что Иран должен покинуть Сирию. Иран стремится создать военный фронт-базу, четко выражая цель уничтожить Израиль с сирийской территории", - рассказал Б.Нетаньяху.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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