Меркель объяснила согласие с отказом Баку во въезде депутату Бундестага важностью переговоров в Азербайджане

Германия исключила своего депутата Альберта Вайлера из делегации канцлера Ангелы Меркель в рамках визита в Азербайджан, поскольку переговоры в Баку важнее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы решили, что его работу будет осуществлять другой депутат. К этому решению мы пришли, поскольку для нас важны эти переговоры. Только путем переговоров можно решить острые вопросы", - сказала А.Меркель, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста на брифинге в Ереване по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.
21 августа, пресс-секретарь МИД Азербайджана Х.Гаджиев подтвердил, что А.Вайлер был включен в список нежелательных персон за незаконное посещение оккупированных земель Азербайджана.
"Он незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана и в соответствии с законодательством был включен в список "персон нон грата". Уважение к законам страны и ее территориальной целостности является обязательным. Наша позиция конструктивна. В случае принесения извинений за неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана данные лица могут быть исключены из вышеуказанного списка", - сообщил Х.Гаджиев.
Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель совершит 23-25 августа в страны Южного Кавказа. Азербайджан немецкий канцлер посетит 25 августа. Ее визит направлен на расширение двустороннего сотрудничества.
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