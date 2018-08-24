Меркель объяснила согласие с отказом Баку во въезде депутату Бундестага важностью переговоров в Азербайджане

Германия исключила своего депутата Альберта Вайлера из делегации канцлера Ангелы Меркель в рамках визита в Азербайджан, поскольку переговоры в Баку важнее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы решили, что его работу будет осуществлять другой депутат. К этому решению мы пришли, поскольку для нас важны эти переговоры. Только путем переговоров можно решить острые вопросы", - сказала А.Меркель, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста на брифинге в Ереване по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

21 августа, пресс-секретарь МИД Азербайджана Х.Гаджиев подтвердил, что А.Вайлер был включен в список нежелательных персон за незаконное посещение оккупированных земель Азербайджана.

"Он незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана и в соответствии с законодательством был включен в список "персон нон грата". Уважение к законам страны и ее территориальной целостности является обязательным. Наша позиция конструктивна. В случае принесения извинений за неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана данные лица могут быть исключены из вышеуказанного списка", - сообщил Х.Гаджиев.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель совершит 23-25 августа в страны Южного Кавказа. Азербайджан немецкий канцлер посетит 25 августа. Ее визит направлен на расширение двустороннего сотрудничества.