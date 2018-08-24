Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 21° 31° 27 Авг 22° 30° 28 Авг 22° 30°

Карабахский конфликт 24.08.2018 20:12

Меркель объяснила согласие с отказом Баку во въезде депутату Бундестага важностью переговоров в Азербайджане

Германия исключила своего депутата Альберта Вайлера из делегации канцлера Ангелы Меркель в рамках визита в Азербайджан, поскольку переговоры в Баку важнее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы решили, что его работу будет осуществлять другой депутат. К этому решению мы пришли, поскольку для нас важны эти переговоры. Только путем переговоров можно решить острые вопросы", - сказала А.Меркель, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста на брифинге в Ереване по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

21 августа, пресс-секретарь МИД Азербайджана Х.Гаджиев подтвердил, что А.Вайлер был включен в список нежелательных персон за незаконное посещение оккупированных земель Азербайджана.

"Он незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана и в соответствии с законодательством был включен в список "персон нон грата". Уважение к законам страны и ее территориальной целостности является обязательным. Наша позиция конструктивна. В случае принесения извинений за неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана данные лица могут быть исключены из вышеуказанного списка", - сообщил Х.Гаджиев.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель совершит 23-25 августа в страны Южного Кавказа. Азербайджан немецкий канцлер посетит 25 августа. Ее визит направлен на расширение двустороннего сотрудничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДЕПУТАТ


Похожие новости


Меркель выразила соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо Меркель не исключает снижения пошлин на ввоз автомобилей из США Более 40% жителей Германии выступают за отставку Меркель с поста канцлера Меркель предрекла непростые переговоры на саммите G7 в Канаде Германия пообещала Армении помощь в реформах Меркель в разговоре с Рухани призвала к многостороннему обсуждению ракетной программы Ирана и политики Тегерана в регионе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]