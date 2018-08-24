Почти 200 палестинцев получили ранения в столкновениях с военными Израиля на границе сектора Газа

По меньшей мере, 189 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа на границе с Израилем, сообщает в пятницу газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на департамент здравоохранения сектора Газа.

В частности, около 50 человек получили огнестрельные ранения. В общей сложности в протестах принимают участие порядка 5 тыс. палестинцев.

По данным издания, израильские снайперы открыли огонь по двум группам палестинцев, которые пытались прорваться через границу на израильскую территорию. Помимо этого, они кидали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону израильских военных.

Протесты начались через несколько часов после того, как министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о том, что не верит в возможность заключения мирного соглашения с палестинским движением ХАМАС.