Почти 200 палестинцев получили ранения в столкновениях с военными Израиля на границе сектора Газа

По меньшей мере, 189 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа на границе с Израилем, сообщает в пятницу газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на департамент здравоохранения сектора Газа.
В частности, около 50 человек получили огнестрельные ранения. В общей сложности в протестах принимают участие порядка 5 тыс. палестинцев.
По данным издания, израильские снайперы открыли огонь по двум группам палестинцев, которые пытались прорваться через границу на израильскую территорию. Помимо этого, они кидали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону израильских военных.
Протесты начались через несколько часов после того, как министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил о том, что не верит в возможность заключения мирного соглашения с палестинским движением ХАМАС.
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