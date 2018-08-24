В Москве потушили пожар в здании ЦБ РФ

Пожар в здании Центробанка РФ в Москве ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что подразделения прибыли по адресу Неглинная, 12, где в административном здании происходит пожар на шестом этаже.
В здании наблюдалось открытое горение и сильное задымление.
В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер.
"Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.
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