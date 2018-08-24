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СНГ 24.08.2018 23:18

В Москве потушили пожар в здании ЦБ РФ

Пожар в здании Центробанка РФ в Москве ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что подразделения прибыли по адресу Неглинная, 12, где в административном здании происходит пожар на шестом этаже.

В здании наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер.

"Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНТРОБАНК, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]