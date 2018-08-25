Парламентская форма правления могла бы лечь в основу новой Конституции Украины - Тимошенко

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает целесообразным предусмотреть в проекте новой Конституции страны положение, что Украина будет парламентской республикой во главе с канцлером.

"Могу вам твердо сказать, что я в большой команде, которая работает, и в этой команде абсолютное большинство верит в то, что правильно организованная парламентская форма правления является очень сильной вещью, и она на порядки сильнее, чем президентская", - сказала Ю.Тимошенко в ходе презентации концепции новой Конституции в пятницу в Киеве.

"Если устранить недостатки парламентской формы правления..., это может быть тем предложением, которое может лечь в основу (новой Конституции - ИФ)", - добавила политик.

Между тем она отметила, что на Украине не нашла бы поддержку идея избирать канцлера в парламенте в условиях парламентской формы правления, и этот вопрос, по ее мнению, нужно урегулировать в новой Конституции.

"Кандидат в канцлеры становится во главе партийного списка, который идет в парламент. Все знают, что это - кандидат в канцлеры. И если побеждает партия, все знают, кто канцлер... И это сильнее, чем президент, который сегодня избирается и ни на что не опирается", - пояснила свою мысль Ю.Тимошенко.

Во время мероприятия была также презентована интернет-платформа для всенародного обсуждения новой Конституции Украины.