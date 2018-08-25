Кофи Аннан будет похоронен в сентябре в Гане

Экс-генсек ООН и лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан будет похоронен в Гане в сентябре, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление президента страны.
По словам президента Ганы Наны Акуфо-Аддо, который в пятницу провел встречу с семьей К.Аннана, похороны намечены на 13 сентября.
"Кофи Аннан был одним из самых выдающихся людей своего поколения. Он был как старший брат", - заявил президент Ганы.
"Это (похороны - ИФ) будет крупное событие для нашей страны. Я ожидаю, что многие лидеры его посетят", - добавил он.
К.Аннан будет похоронен на кладбище в столице Ганы Аккре.
К.Аннан ушел из жизни 18 августа в возрасте 80 лет.
Всю свою жизнь он посвятил работе в Организации Объединенных Наций. Он занимал должность генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 годы, а с 24 февраля по 31 августа 2012 года был специальным посланником ООН и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта. Помимо этого, он был удостоен Нобелевской премии в 2011 году. Последние годы своей жизни он провел в Женеве.
Меркель посетила Аллею шехидов в Баку
Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе - Меркель
Алиев и Меркель обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
SOCAR и Uniper SE будут сотрудничать для повышения энергоэффективности в нефтегазовой промышленности Азербайджана
Госкомпании Азербайджана планируют до 2026г привлечь под госгарантии кредитов на $2,7 млрд
Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП на 2018г
4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане
Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений