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Дальнее зарубежье 25.08.2018 10:27

Кофи Аннан будет похоронен в сентябре в Гане

Экс-генсек ООН и лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан будет похоронен в Гане в сентябре, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление президента страны.

По словам президента Ганы Наны Акуфо-Аддо, который в пятницу провел встречу с семьей К.Аннана, похороны намечены на 13 сентября.

"Кофи Аннан был одним из самых выдающихся людей своего поколения. Он был как старший брат", - заявил президент Ганы.

"Это (похороны - ИФ) будет крупное событие для нашей страны. Я ожидаю, что многие лидеры его посетят", - добавил он.

К.Аннан будет похоронен на кладбище в столице Ганы Аккре.

К.Аннан ушел из жизни 18 августа в возрасте 80 лет.

Всю свою жизнь он посвятил работе в Организации Объединенных Наций. Он занимал должность генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 годы, а с 24 февраля по 31 августа 2012 года был специальным посланником ООН и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта. Помимо этого, он был удостоен Нобелевской премии в 2011 году. Последние годы своей жизни он провел в Женеве.

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Тэги: ООН, ЭКС/ГЕНСЕК, ПОХОРОНЫ


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