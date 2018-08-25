В Вашингтоне испытывают трудности с получением информации о планах Москвы относительно грядущих выборов в США - СМИ

Американская разведка получает все меньше информации о планах России касательно грядущих промежуточных выборов в США, пишет в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник в разведывательных кругах.
Так, по его словам, ключевые информаторы в России "преимущественно затихли, оставив ЦРУ и другие разведслужбы в неведении" относительно намерений Москвы.
"Официальные лица не верят в то, что источники были скомпрометированы или убиты. Напротив, они пришли к выводу, что те затихли из-за более агрессивной контрразведки Москвы, включая попытки убийства разведчиков, как отравление в марте в Британии бывшего российского сотрудника разведки с применением редкого, произведенного в России вещества нервнопаралитического действия", - пишет газета.
Кроме того, по словам бывшего сотрудника ЦРУ Джона Сайфера, который служил в разведке в течение 20 лет, "российские власти сместили с должностей много людей (в представительствах США - ИФ)".
"В Москве, вероятно, находится очень мало наших людей, и все они - под невероятным наблюдением", - заявил он в интервью газете.
В настоящий момент в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
В ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.
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