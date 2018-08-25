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Дальнее зарубежье 25.08.2018 09:58

Во Франции считают, что пока рано проводить четырехсторонние переговоры по Сирии - агентство

В Париже полагают, что время для четырехсторонних переговоров по Сирии с участием лидеров России, ФРГ, Франции и Турции пока не настало, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой источник в официальных кругах Франции.

Согласно информации источника агентства, Франция считает, что "с политической точки зрения нынешнее время - это слишком рано для встречи на уровне лидеров России, Турции, Германии и Франции для обсуждения будущего Сирии, пока не согласована повестка".

По его словам, "президент Франции Эмманюэль Макрон посетит встречу, если по итогам предварительных переговоров на уровне дипломатических советников, запланированных на этот месяц в Стамбуле, будет достигнут прогресс по повестке".

Он уточняет, что в Париже считают возможным проведение встречи на уровне лидеров стран, когда они договорятся по ряду вопросов, в том числе по прекращению огня и выборам.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает, что встреча в формате Германия-Франция-Турция-Россия для обсуждения сирийского урегулирования может быть целесообразной, поэтому страны обсудят возможности подготовки такой встречи - вначале на уровне советников.

"Встреча в формате Германия-Франция-Турция и Россия может иметь смысл, она должна быть хорошо подготовлена, и поэтому точной даты пока нет. Мы будем работать над тем, чтобы советники провели такую подготовительную встречу и тогда примем решение, есть ли смысл ее проводить", - сказала канцлер журналистам в пятницу.

Позднее сообщалось, что эта тема обсуждалась в ходе встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского лидера Владимира Путина, однако конкретные результаты обсуждения озвучены не были.

В пятницу российский дипломатический источник заявил, что Москва не выдвигала возражений против проведения саммита Россия-Турция-Франция-Германия, такая встреча могла бы быть полезна.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ДИАЛОГ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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