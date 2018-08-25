Внешний долг банковского сектора Азербайджана в 2017г снизился до $900 млн

Инъекции в капитал банков в Азербайджане в 2017 году составили 900 млн манатов, внешний долг банковского сектора снизился до $900 млн.
Такие данные приведены в «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«В 2017 году капитальные инъекции в банки в Азербайджане составили 900 млн манатов, что позволило обеспечить банковский сектор достаточной капитализацией. Кроме этого, в 2017 году внешний долг банковского сектора Азербайджана сократился на 71,8% - до $900 млн», - отмечается в стратегии.
В целом, внешний долг банков составляет 6,5% обязательств банковского сектора Азербайджана.
В Стратегии отмечается, что в 2017 году уровень долларизации по банковским депозитам сократился до 68% с 80% на конец 2016 года, долларизация по банковским кредитам сократилась до 41% с 48% на конец 2016 года.
А.Азизов
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