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Финансы 25.08.2018 00:19

Внешний долг банковского сектора Азербайджана в 2017г снизился до $900 млн

Инъекции в капитал банков в Азербайджане в 2017 году составили 900 млн манатов, внешний долг банковского сектора снизился до $900 млн.

Такие данные приведены в «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В 2017 году капитальные инъекции в банки в Азербайджане составили 900 млн манатов, что позволило обеспечить банковский сектор достаточной капитализацией. Кроме этого, в 2017 году внешний долг банковского сектора Азербайджана сократился на 71,8% - до $900 млн», - отмечается в стратегии.

В целом, внешний долг банков составляет 6,5% обязательств банковского сектора Азербайджана.

В Стратегии отмечается, что в 2017 году уровень долларизации по банковским депозитам сократился до 68% с 80% на конец 2016 года, долларизация по банковским кредитам сократилась до 41% с 48% на конец 2016 года.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, ВЛИВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]