Правительство Азербайджана планирует к 2026г снизить госдолг до 14% ВВП с 24% ВВП в 2018г

Правительство Азербайджана прогнозирует снижение к 2026 году госдолга до $7,7 млрд с $10,4 млрд на конец 2018 года.

Такие данные приведены в «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно прогнозам, в 2019 году госдолг увеличится до $10,9 млрд или 24,7% ВВП (23,9% ВВП в 2018г).

Однако, уже с 2020 года объем госдолга начнет сокращаться. В частности, в 2020 году уровень госдолга снизится до $10,7 млрд (22,7% ВВП), в 2023 году – до $9 млрд (17,6 ВВП), в 2025 году – до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

Таким образом, в 2018-2025гг госдолг Азербайджана сократится на 26%.

Согласно прогнозам правительства, в 2018-2025гг сократится объем расходов на обслуживание госдолга. В 2018 году расходы на эти цели составят $1 млрд 294,5 млн, в 2019 году на эти цели планируется направить $1 млрд 293,2 млн, в 2020г - $1 млрд 257,9 млн, в 2023г - $1 млрд 4,7 млн, в 2025 году - $906,5 млн.

В целом, в 2025 году расходы на обслуживание госдолга составят 6,8% расходов госбюджета Азербайджана (в 2018 году – 10,5%).

А.Азизов