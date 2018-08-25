Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП на 2018г

Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП страны на 2018 год – до 2%.
Ранее правительство Азербайджана прогнозировало рост ВВП на 2018 год на уровне 1,5%.
Обновленные прогнозы по темпам роста ВВП Азербайджана на 2018-2021гг приведены в «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Согласно прогнозам правительства, в 2019 году рост ВВП Азербайджана ускорится до 3,1%, в 2020 году – до 3,5%. В 2020 году рост ВВП составит 2,4%.
Номинальный объем ВВП Азербайджана в 2018 году прогнозируется на уровне 74,6 млрд манатов, в 2019г – 75,4 млрд манатов, в 2020г – 81,2 млрд манатов, в 2021 году – 85 млрд манатов.
По оценкам правительства, уровень среднегодовой инфляции в Азербайджане по итогам 2018 года замедлится до 6,1% (в 2017г – 12,9%), что соответствует первоначальному прогнозу.
В 2019 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4,7%, в 2020г – до 3,3%, в 2021 году – до 3,1%.
А.Азизов
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