Власти Эквадора открыли гуманитарный коридор для венесуэльцев, желающих попасть в Перу

Власти Эквадора подтвердили, что они открыли гуманитарный коридор между границей Колумбии и Перу, что позволит сотням венесуэльцев попасть в Перу, сообщает агентство ЭФЭ.
В четверг стало известно, что автобусы с беженцами из Венесуэлы отправились на автобусе из граничащего с колумбийской границей города Тулькан в Эквадоре в сторону границы с Перу.
"Мы хотим организовать гуманитарный коридор на эти выходные", - заявил заместитель руководителя эквадорского секретариата по управлению рисками Карлос Басантэс. Он отметил, что по коридору направляются 36 автобусов.
Эквадор 18 августа ужесточил меры по въезду граждан Венесуэлы в страну. Теперь для въезда в Эквадор венесуэльцам требуются действующие паспорта. Аналогичная мера вступит в силу в Перу в субботу.
Многие венесуэльцы годами ждут получения паспортов, местные власти винят в задержках "мафию", отмечает телеканал Би-би-си.
В Венесуэле в последнее время обострилась экономическая и социальная ситуации, что вынуждает жителей покидать эту страну. Так, телеканал Би-би-си сообщает, что страну с 2014 года покинули более 2 млн венесуэльцев.
На этой неделе глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Перу и Эквадор "продолжить допускать нуждающихся в международной защите в безопасные места в поиске убежища".
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