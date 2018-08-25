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СНГ 25.08.2018 10:57

США могут нанести новый удар по Сирии - Минобороны РФ

США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, чтобы спровоцировать новый удар, боевиками в провинции Идлиб готовится инсценировка применения властями против гражданского населения химического оружия.

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - сказал И.Конашенков.

"С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans"(Салливанс) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM", - заявил он.

"Косвенным подтверждением подготовки Соединенными Штатами вместе с союзниками очередного акта агрессии против Сирийской Арабской Республики служат сделанные в минувшую среду 22 августа ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии", - сообщил И.Конашенков.

По его словам, несколько независимых источников одновременно подтвердили, что террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) осуществляет подготовку очередной провокации "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

"Для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены восемь ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" (запрещена в РФ) вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура", - сообщил И.Конашенков.

По его словам, в район Джиср Эш-Шугур прибыла группа подготовленных боевиков, прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании.

"На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок"", - сказал генерал.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По территории САР было выпущено более 100 ракет. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. По данным российских военных, силами ПВО Сирии была сбита 71 из 103 выпущенных крылатых ракет.

США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на возможную химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск, который эти обвинения отвергает.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, СИРИЯ


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