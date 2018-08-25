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Внешняя политика 25.08.2018 10:15

Канцлер Германии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в субботу с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В честь высокопоставленного гостя в Международном аэропорту Гейдара Алиева был выстроен почетный караул.

«А.Меркель в аэропорту встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел АР Халаф Халафов и другие официальные лица», - сказано в сообщении.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]