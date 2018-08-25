Канцлер Германии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в субботу с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В честь высокопоставленного гостя в Международном аэропорту Гейдара Алиева был выстроен почетный караул.
«А.Меркель в аэропорту встретили первый вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, замминистра иностранных дел АР Халаф Халафов и другие официальные лица», - сказано в сообщении.
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