4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек, произошло в Гейчайском районе на западе Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД республики.

«Четыре человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения автомобилей марок «Мерседес» и ВАЗ-2106 в Гейчайском районе Азербайджана», - говорится в сообщении.

Жертвами ДТП стали водитель «Жигулей» и трое его пассажиров – супруги Рамин и Гюльнар Салимова и их восьмилетний сын Азер.

Травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров «Жигулей», в том числе 3-летний мальчик, а также водитель и двое пассажиров «Мерседес». Все они госпитализированы.

Пассажиры обеих машин возвращались домой со свадебных торжеств.

От удара «Жигули» разорвало на две части.