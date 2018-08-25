4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек, произошло в Гейчайском районе на западе Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД республики.
«Четыре человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения автомобилей марок «Мерседес» и ВАЗ-2106 в Гейчайском районе Азербайджана», - говорится в сообщении.
Жертвами ДТП стали водитель «Жигулей» и трое его пассажиров – супруги Рамин и Гюльнар Салимова и их восьмилетний сын Азер.
Травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров «Жигулей», в том числе 3-летний мальчик, а также водитель и двое пассажиров «Мерседес». Все они госпитализированы.
Пассажиры обеих машин возвращались домой со свадебных торжеств.
От удара «Жигули» разорвало на две части.
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