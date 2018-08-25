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Происшествия 25.08.2018 10:27

4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек, произошло в Гейчайском районе на западе Азербайджана, сообщает пресс-служба МВД республики.

«Четыре человека погибли и восемь пострадали в результате столкновения автомобилей марок «Мерседес» и ВАЗ-2106 в Гейчайском районе Азербайджана», - говорится в сообщении.

Жертвами ДТП стали водитель «Жигулей» и трое его пассажиров – супруги Рамин и Гюльнар Салимова и их восьмилетний сын Азер.

Травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров «Жигулей», в том числе 3-летний мальчик, а также водитель и двое пассажиров «Мерседес». Все они госпитализированы.

Пассажиры обеих машин возвращались домой со свадебных торжеств.

От удара «Жигули» разорвало на две части.

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]