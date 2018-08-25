Орешкин обсудил в Ташкенте предстоящий визит Путина и перспективы экономического сотрудничества между Узбекистаном и РФ

Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, а также подготовка к очередному заседанию узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству рассматривались в ходе встреч министра экономического развития РФ Максима Орешкина в Ташкенте, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

Согласно сообщению, накануне состоялись встречи М.Орешкина с руководством министерств экономики, финансов и внешней торговли Узбекистана.

"Стороны согласовали вопрос повестки дня заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, проведение которой ожидается в сентябре 2018 года в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из основных тем переговоров стал предстоящий визит В.Путина в Узбекистан, запланированный на октябрь.

В пресс-службе также сообщили, что стороны обсудили планы создания совместных рабочих групп, нацеленные на изучение и обмена опыта в сфере поддержки и стимулирования различных секторов экономики. Особое внимание было уделено продолжению активного диалога между регионами двух стран и организации в этой связи предстоящей осенью первого узбекско-российского межрегионального форума в Ташкенте.

По данным Госкомстата Узбекистана, в январе-июне текущего товарооборот между двумя странами увеличился на 27,5% и составил $2,836 млрд.