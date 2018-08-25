Алиев и Меркель провели встречу в расширенном составе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Ангела Меркель провели в субботу утром встречу в расширенном составе с участием делегацией двух стран, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана и канцлер Германии выступили на встрече.