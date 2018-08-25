Госкомпании Азербайджана планируют до 2026г привлечь под госгарантии кредитов на $2,7 млрд

Государственные компании Азербайджана в 2018-2025гг планируют привлечь кредитов под госгарантии на общую сумму $2,6 млрд и 134,8 млн швейцарских франков ($137,5 млн).

Такие данные приведены в «Среднесрочной и долгосрочной стратегии управления госдолгом», утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В частности, ЗАО «Южный газовый коридор» в этот период планирует привлечь кредитных ресурсов на сумму $2 млрд 250 млн, производственное объединение «Азерхимия» - $350 млн на проведение работ по реконструкции.

Кроме этого, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) намерены привлечь кредит на сумму 134,8 млн швейцарских франков для покупки у компании «Stadler» 30 пассажирских вагонов.

Согласно данным стратегии, по состоянию на 1 января 2018 года госкомпании Азербайджана под госгарантии привлекли кредитов на общую сумму 21 млрд 561,4 млн манатов. Из них 9 млрд 849,2 млн манатов ($5 млрд 793,3 млн) или 45,7% - это зарубежные кредиты, 11 млрд 712,2 млн манатов – внутренний долг под госгарантии.

В частности, за рубежом на реализацию проекта Южный газовый коридор было привлечено кредитных ресурсов на сумму $3 млрд 147,3 млн, на проекты ОАО «Азерэнержи» - $928,2 млн, на проекты АЖД - $478,9 млн, на проекты SOCAR - $460,6 млн, на проекты прочих госкомпаний и организаций - $778,3 млн.

В структуре внутреннего долга под госгарантии 10 млрд 590,5 млн манатов приходится на ценные бумаги, эмитированные ЗАО «Аграркредит» (в рамках оздоровления ОАО «Международный банк Азербайджана» - ИФ), 321,7 млн манатов – компании SOCAR на проведение буровых работ на ряде газовых месторождений, а также 800 млн манатов в виде векселей, эмитированных на нужды Азербайджанского фонда страхования вкладов.

А.Азизов