10 человек стали жертвами обрушения жилого дома в Иране

Не менее 10 человек погибли в результате обрушения части жилого дома в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, сообщает иранское агентство "Тасним".

Еще несколько человек получили травмы, они доставлены в больницу.

По данным агентства, причиной обрушения стал взрыв в котельной.