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Дальнее зарубежье 25.08.2018 13:10

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею выкупа акций компании, она останется публичным акционерным обществом, сообщил основатель компании Илон Маск.

В распространенном сообщении компании говорится, что большинство акционеров не поддержало выкуп акций. Инвесторы объяснили свою позицию финансовыми ограничениями, которые ожидают их в случае преобразования Tesla в частное акционерное общество. Совет директоров, которому И.Маск представил свои выводы, согласился с решением сохранить публичный статус Tesla.

По словам И.Маска, на данный момент компания сосредоточится на стратегии развития Model 3, которая подразумевает достижение самоокупаемости. "Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", - заявил И.Маск.

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Тэги: США, TESLA, АКЦИОНЕРЫ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]