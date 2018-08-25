Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Большинство акционеров американской Tesla не поддержали идею выкупа акций компании, она останется публичным акционерным обществом, сообщил основатель компании Илон Маск.

В распространенном сообщении компании говорится, что большинство акционеров не поддержало выкуп акций. Инвесторы объяснили свою позицию финансовыми ограничениями, которые ожидают их в случае преобразования Tesla в частное акционерное общество. Совет директоров, которому И.Маск представил свои выводы, согласился с решением сохранить публичный статус Tesla.

По словам И.Маска, на данный момент компания сосредоточится на стратегии развития Model 3, которая подразумевает достижение самоокупаемости. "Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", - заявил И.Маск.