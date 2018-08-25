Премьер-министр Грузии посетит с визитом Азербайджан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит 30 августа с визитом Азербайджан, сообщают местные СМИ.

В рамках визита грузинский премьер проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

На встречах будут обсуждаться дальнейшее укрепление связей стратегического партнерства между двумя странами, процессы, происходящие в мире и регионе, перспективы развития крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектов.