Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 30° 27 Авг 22° 30° 28 Авг 21° 31°

Внешняя политика 25.08.2018 12:33

Премьер-министр Грузии посетит с визитом Азербайджан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит 30 августа с визитом Азербайджан, сообщают местные СМИ.

В рамках визита грузинский премьер проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

На встречах будут обсуждаться дальнейшее укрепление связей стратегического партнерства между двумя странами, процессы, происходящие в мире и регионе, перспективы развития крупномасштабных энергетических и инфраструктурных проектов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


Похожие новости


Грузинский премьер почти полностью обновил губернаторский корпус Решение КС Грузии о легализации марихуаны создало новую правовую реальность в стране - премьер Премьер Грузии не видит альтернативы мирному восстановлению территориальной целостности страны Грузинский премьер ставит условием нормализации отношений с РФ уважение Москвой территориальной целостности республики Грузия многого добилась в развитии демократии и экономики, считает Туск Премьер Грузии рассчитывает, что процесс вступления страны в НАТО будет ускорен

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]