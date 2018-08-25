Два человека погибли в результате взрыва вблизи здания избиркома в афганском городе Джелалабад

Не менее двух человек погибли в результате взрыва вблизи здания избирательной комиссии в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщили местные СМИ со ссылкой на управление здравоохранения провинции.

Взрыв произошел вблизи офиса Независимой избирательной комиссии в субботу, примерно в 11:30 по местному времени (10:00 мск). По меньшей мере, два человека погибли, трое ранены, сказал представитель управления общественного здравоохранения провинции.

В сообщениях СМИ отмечается, что взрыв произошел после того, как вблизи офиса избирательной комиссии собрались на митинг протеста сторонники одного из отстраненных от участия в выборах кандидатов.