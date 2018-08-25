Иранский президент призвал граждан страны к единению в условиях кризиса

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу в телеобращении призвал сограждан к единению.

"Сейчас не время перекладывать бремя наших проблем на чьи-то другие плечи. Мы должны помочь себе сами. Проблемы страны и иностранные заговоры возлагают ответственность на каждого из нас", - сказал он.

"Религиозные и правительственные учреждения стоят рядом рука об руку", - подчеркнул Х.Рухани.

"Мы осведомлены о проблемах и страданиях народа, и все наши усилия направлены на то, чтобы уменьшить их", - добавил президент Ирана.

Наблюдатели отмечают, что увеличивается число критикующих Х.Рухани в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, связанным с выходом США из ядерной сделки и восстановлением санкций Вашингтона в отношении Тегерана.