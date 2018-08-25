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Регион 25.08.2018 13:27

Иранский президент призвал граждан страны к единению в условиях кризиса

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу в телеобращении призвал сограждан к единению.

"Сейчас не время перекладывать бремя наших проблем на чьи-то другие плечи. Мы должны помочь себе сами. Проблемы страны и иностранные заговоры возлагают ответственность на каждого из нас", - сказал он.

"Религиозные и правительственные учреждения стоят рядом рука об руку", - подчеркнул Х.Рухани.

"Мы осведомлены о проблемах и страданиях народа, и все наши усилия направлены на то, чтобы уменьшить их", - добавил президент Ирана.

Наблюдатели отмечают, что увеличивается число критикующих Х.Рухани в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, связанным с выходом США из ядерной сделки и восстановлением санкций Вашингтона в отношении Тегерана.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]