Алиев и Меркель обменялись мнениями по карабахскому урегулированию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили на встрече в субботу пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

По итогам двусторонней встречи И.Алиев и А.Меркель провели пресс-конференцию.