В ближайшие пять лет в Москве появится хордовое транспортное кольцо - заммэра

Со строительством юго-восточной хорды в Москве замкнется так называемое "хордовое кольцо" в ближайшие пять лет, заявил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы до конца года подготовим проект юго-восточной хорды, которая фактически свяжет северо-восточную хорду и южную рокаду. Таким образом, из трех хорд и одной рокады образуется скоростное магистральное транспортное кольцо", - сказал М.Хуснуллин.
Он напомнил, что строительство северо-западной хорды фактически завершено, работы по строительству северо-восточной хорды и южной рокады планируется завершить в ближайшие годы. "Пока о точных сроках говорить рано, однако по предварительным оценкам "хордовое кольцо" может появиться в ближайшие пять лет", - сказал заммэра.
М.Хуснуллин отметил, что строительству транспортных объектов в столице уделяется большое внимание, в течение ближайших пяти лет в Москве ежегодно планируется вводить около 100 км дорог.
Ранее он сообщал, что до конца 2023 года планируется завершить все крупные и "тяжелые" дорожные стройки. "После этого мы приступим к строительству транспортных связок между большими магистралями и отдельными районами", - добавил заммэра.
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