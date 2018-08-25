Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе - Меркель

Германия заинтересована в расширении экономических связей с Азербайджаном, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы можем расширить наши экономические связи. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе», - подчеркнула А.Меркель на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
По ее словам, Азербайджан и Германию связывают многосторонние отношения.
«Мы неоднократно виделись в рамках международных организаций и международных встреч, и я считаю, что этот визит даст новый толчок нашим отношениям», - отметила канцлер.
А.Меркель подчеркнула заинтересованность Берлина в обсуждении с Баку вопросов защиты прав человека и гуманитарной ситуации.
«Мы также будем говорить о вопросах, которые очень мешают этому региону. Это нагорно-карабахский конфликт и Германия хочет оказать поддержку в его урегулировании», - добавила она.
В свою очередь, И.Алиев выразил уверенность в дальнейшем и успешном развитие азербайджано-германских отношений. «Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным, и германо-азербайджанские отношения и впредь будут развиваться», - подчеркнул глава государства.
И.Алиев отметил наличие активного политического диалога с германским канцлером и назвал «историческим» визит А.Меркель в Баку.
«Повестка наших двусторонних отношений весьма обширна. Мы сегодня обсудим политические, экономические связи, торговые отношения, региональные вопросы – то есть все эти вопросы. Уверен, что ваш визит придаст новый толчок нашим отношениям», - сказал президент Азербайджана.
SOCAR и Uniper SE будут сотрудничать для повышения энергоэффективности в нефтегазовой промышленности Азербайджана
Госкомпании Азербайджана планируют до 2026г привлечь под госгарантии кредитов на $2,7 млрд
Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП на 2018г
4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане
Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Капитан обнаруженного у берегов Африки танкера с грузино-российским экипажем сообщил о нападении и похищении судна - МИД Грузии
В ближайшие пять лет в Москве появится хордовое транспортное кольцо - заммэра
Два человека погибли в результате взрыва вблизи здания избиркома в афганском городе Джелалабад
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений