Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе - Меркель

Германия заинтересована в расширении экономических связей с Азербайджаном, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы можем расширить наши экономические связи. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Германии в регионе», - подчеркнула А.Меркель на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

По ее словам, Азербайджан и Германию связывают многосторонние отношения.

«Мы неоднократно виделись в рамках международных организаций и международных встреч, и я считаю, что этот визит даст новый толчок нашим отношениям», - отметила канцлер.

А.Меркель подчеркнула заинтересованность Берлина в обсуждении с Баку вопросов защиты прав человека и гуманитарной ситуации.

«Мы также будем говорить о вопросах, которые очень мешают этому региону. Это нагорно-карабахский конфликт и Германия хочет оказать поддержку в его урегулировании», - добавила она.

В свою очередь, И.Алиев выразил уверенность в дальнейшем и успешном развитие азербайджано-германских отношений. «Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным, и германо-азербайджанские отношения и впредь будут развиваться», - подчеркнул глава государства.

И.Алиев отметил наличие активного политического диалога с германским канцлером и назвал «историческим» визит А.Меркель в Баку.

«Повестка наших двусторонних отношений весьма обширна. Мы сегодня обсудим политические, экономические связи, торговые отношения, региональные вопросы – то есть все эти вопросы. Уверен, что ваш визит придаст новый толчок нашим отношениям», - сказал президент Азербайджана.