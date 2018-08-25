SOCAR и Uniper SE будут сотрудничать для повышения энергоэффективности в нефтегазовой промышленности Азербайджана

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и германская "Uniper SE" будут реализовывать совместные проекты, направленные на повышение энергоэффективности в добыче нефти и газа в Азербайджане, отмечается в сообщении SOCAR.

Соответствующая договоренность между компаниями достигнута по итогам переговоров в субботу в Баку, стороны подписали соответствующий договор.

«Цель договоренности – в первую очередь оптимизация потребления электроэнергии в промышленности в Азербайджане и сокращение выбросов газа. Для этого уже определены первичные шаги и в настоящее время проводятся заключительные согласования. Первичные исследования показывают, что за счет применения современных технологий можно добиться существенной экономии газа в газовой сети», - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что SOCAR и "Uniper" тесно сотрудничают последние пять лет. В 2013 году стороны заключили долгосрочное соглашение о закупках газа в Азербайджане. В соответствии с соглашением германская компания до 2045 года ежегодно будет закупать у Азербайджана 1,5 млрд кубометров газа, которые по Южному газовому коридору будут поставляться в Европу.

Кроме этого, SOCAR и "Uniper" в 2015 году создали совместное предприятие, которое принимает участие в работах по реконструкции на производственном объединении «Азерхимия»

«У нас налажено стратегическое сотрудничество с Uniper. Это позволило нам воспользоваться благоприятными возможностями для использования передовых технологий. Повышение энергоэффективности важно для нас не только с точки зрения защиты окружающей среды, но и получения добавочной стоимости за счет экономии газа. Подписание сегодня такого договора является показателем высокого уровня экономических отношений между нашими странами, сотрудничества в рамках проекта Южный газовый коридор», - сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении.

Член правления Uniper Кристофер Делбрук, в свою очередь, подчеркнул, что новый проект позволит расширить сотрудничество между компаниями. «Этот проект позволит сократить выбросы газа в атмосферу и окажет Азербайджану содействие в экономном использовании природных ресурсов. Сотрудничество Uniper и SOCAR принесет прибыль обеим компаниям и открывает хорошие перспективы в будущем», - подчеркнул он.