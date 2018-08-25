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Карабахский конфликт 25.08.2018 15:02

Меркель посетила Аллею шехидов в Баку

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в рамках официального визита в Азербайджан посетила Аллею шехидов в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«На Аллее шехидов А.Меркель почтила память азербайджанских граждан, отдавших свои жизни в боях за независимость и территориальную целостность Азербайджана», - говорится в сообщении.

Канцлер возложила венок к памятнику «Вечный огонь».

А.Меркель была проинформирована об истории Аллеи шехидов.

На Аллее похоронены лица, погибшие в период Карабахской войны 1990-94 годов, а также событий 20 января 1990 года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ШЕХИДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]