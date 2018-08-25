Меркель посетила Аллею шехидов в Баку

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в рамках официального визита в Азербайджан посетила Аллею шехидов в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«На Аллее шехидов А.Меркель почтила память азербайджанских граждан, отдавших свои жизни в боях за независимость и территориальную целостность Азербайджана», - говорится в сообщении.
Канцлер возложила венок к памятнику «Вечный огонь».
А.Меркель была проинформирована об истории Аллеи шехидов.
На Аллее похоронены лица, погибшие в период Карабахской войны 1990-94 годов, а также событий 20 января 1990 года.
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