Капитан обнаруженного у берегов Африки танкера с грузино-российским экипажем сообщил о нападении и похищении судна - МИД Грузии

Министерство иностранных дел Грузии подтверждает, что обнаруженный после многодневных поисков у берегов западной Африки танкер "Пантелена", в составе экипажа которого 17 грузинских и двое российских граждан, подвергся нападению пиратов и был похищен.

Как сказано в распространенном в субботу сообщении МИД, 24 августа судно благополучно прибыло в порт Ломе (Того).

В ведомстве отмечают, что грузинская сторона связалась с экипажем корабля, который на данный момент обеспечен всем необходимым.

Сообщается, что члены экипажа чувствуют себя нормально и их жизням и здоровью опасность не угрожает.

"По информации капитана судна, на экипаж в территориальных водах Габона было совершено вооруженное нападение, после чего танкер был похищен в открытое море", - отмечают в МИД.

О других деталях нападения не сообщается.

Накануне МИД Грузии сообщил, что танкер, к поискам которого были подключены страны региона и различные морские и региональные организации, был обнаружен в территориальных водах Конго.

Грузинские СМИ накануне сообщали, что экипаж судна более недели не мог выйти на связь в связи с тем, что вся техника для связи была сломана.

МИД и Агентство морского транспорта Грузии ранее заявили, что до тех пор, пока судно не окажется в безопасных водах, они воздержатся комментировать детали произошедшего.

На прошлой неделе МИД Грузии сообщил об исчезновении судна Pantelena IMO 9321469. По информации ведомства, в последний раз судно выходило на связь 14 августа, находясь в Гвинейском заливе.

Судно "Пантелена", перевозившее 7 тысяч тонн топлива, принадлежит греческой компании Lotus Shipping.