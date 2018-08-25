Спасатели обнаружили обломки северокорейского рыболовного судна в море в 100 км от Владивостока, неизвестна судьба четырех человек

Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил в субботу обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 км от Владивостока в Японском море, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.
Спасатели 3,5 часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна.
26 августа будет принято решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечение дополнительных сил.
Ранее стало известно, что северокорейское рыболовное судно потеряло ход в 60 милях южнее порта Находка в условиях штормовой погоды. На борту было шесть членов экипажа, которые сообщили в спасательную службу, что им требуется эвакуация, двух из них эвакуировал проходивший мимо морской лайнер. Для поисковых работ из Владивостока был направлен вертолет Ми-8 и суда морской спасательной службы Росречморфлота. Спасательную операцию осложняют сильные дожди, ураганный ветер и волны до 6 м, которые принес в регион тропический тайфун.
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