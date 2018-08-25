Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 38° Завтра 22° 31° 27 Авг 22° 30° 28 Авг 22° 32°

СНГ 25.08.2018 16:24

Спасатели обнаружили обломки северокорейского рыболовного судна в море в 100 км от Владивостока, неизвестна судьба четырех человек

Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил в субботу обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 км от Владивостока в Японском море, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Спасатели 3,5 часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна.

26 августа будет принято решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечение дополнительных сил.

Ранее стало известно, что северокорейское рыболовное судно потеряло ход в 60 милях южнее порта Находка в условиях штормовой погоды. На борту было шесть членов экипажа, которые сообщили в спасательную службу, что им требуется эвакуация, двух из них эвакуировал проходивший мимо морской лайнер. Для поисковых работ из Владивостока был направлен вертолет Ми-8 и суда морской спасательной службы Росречморфлота. Спасательную операцию осложняют сильные дожди, ураганный ветер и волны до 6 м, которые принес в регион тропический тайфун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, КНДР, ОБЛОМКИ


Похожие новости


Семья пропавшего на судне "Восток" рыбака получит 1 млн руб. помощи из резервного фонда Приморья - власти Второй день поиска пропавшего в Японском море судна не дал результатов Самолет МЧС со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна с 21 рыбаком Суд в Приморье арестовал пятерых рыбаков-браконьеров из КНДР Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло до 512 Эвакуированы все члены экипажа севшего на мель сухогруза на севере Приморья

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]