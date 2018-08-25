ООН призывает ЕС и Италию как можно скорее урегулировать проблему с мигрантами, блокированными в порту Катании

Управление ООН по делам беженцев в субботу выступило с призывом к властям стран ЕС незамедлительно согласиться на прием около 150 беженцев, спасенных итальянской береговой охраной.
Кроме того, прозвучало обращение и к властям Италии "незамедлительно разрешить высадиться находящимся на борту".
Судно с понедельника стоит в порту Катании на острове Сицилия. Итальянские власти не позволяют беженцам высадиться без предварительного согласия других стран ЕС на прием некоторых из них.
Накануне Италия заявила, что снизит финансирование фондов ЕС "в качестве компенсационной меры", если союз откажется пойти на встречу и помочь с перемещением мигрантов.
"ЕС снова решил повернуться к Италии спиной, у нас нет иного выбора, кроме как прибегнуть к односторонней компенсационной мере - мы готовы снизить финансирование фондов ЕС, - написал на своей странице в "Фейсбуке" заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо. - Они хотят, чтобы граждане Италии заплатили 20 млн евро? Тогда пусть они покажут, что они заслуживают этого, и что они берут на себя часть проблемы, с которой мы уже не в состоянии справляться в одиночку".
В соответствии с правилами ЕС мигранты должны запрашивать убежище в стране прибытия, но новое итальянское правительство все чаще стало запрещать судам с мигрантами швартоваться в портах страны.
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