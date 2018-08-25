МИД КНР отверг обвинения США в том, что Пекин не содействует денуклеаризации Северной Кореи

Китайские власти назвали безответственными обвинения властей США в том, что Пекин чинит препятствия усилиям по разоружению КНДР.

"Заявление США безответственно и противоречит основным фактам. Мы серьезно этим обеспокоены", - говорится в заявлении представителя МИД КНР Лу Кана, опубликованном на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что ввиду более жестких торговых отношений с Китаем не верит, что китайские власти помогают процессу денуклеаризации Северной Кореи так, как это было ранее.

Кроме того, Д.Трамп дал госсекретарю США Майклу Помпео распоряжение отложить планировавшийся на следующую неделю визит в КНДР.