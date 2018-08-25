Германские компании выполнили в Азербайджане заказов в госсекторе на сумму свыше $1 млрд - Алиев

Основной задачей является развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана и компании из Германии могут оказать содействие в этом направлении, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Компании из Германии работают в Азербайджане долгие годы, они действуют во многих областях, реализовали различные проекты. Только за счет государственных средств германские компании реализовали проекты общей стоимостью более $1 млрд, и я уверен, что эта цифра в будущем будет расти», - подчеркнул И.Алиев в субботу в Баку на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель встрече с бизнесменами.

По словам президента, германские компании хорошо известны в Азербайджане. «Их качество и технологии приносят большую пользу нашей стране», - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана инвестировано $250 млрд.

Президент выразил надежду на поддержку германских компаний в развитии ненефтяного сектора экономики Азербайджана. «Конечно, мы обладаем большими нефтегазовыми ресурсами, экспортируем их, однако нашей основной задачей является развитие ненефтяного сектора, и в этой сфере помощь нам могут оказать компании из Германии», - сказал глава государства.

Среди приоритетных направлений развития азербайджанской экономики И.Алиев назвал сельское хозяйство, туризм, информационно-коммуникационный сектор, инфраструктурные проекты, в том числе модернизацию железных дорог, строительство и др.

«Уверен, что по итогам сегодняшней встречи будут подписаны новые контракты и сформирован новый формат сотрудничества», - подчеркнул президент.