Тело туристки, попавшей под лавину в 1987 году, нашли на склоне Эльбруса

Спасатели Карачаево-Черкесии эвакуировали с Эльбруса тело женщины, попавшей под снежную лавину более 30 лет назад, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь республиканского управления МЧС Бэла Черкесова.
"Тело женщины спустили со склона горы Эльбрус с высоты около 4 тыс. метров. Предположительно погибшая в 1987 году в составе группы попала под лавину. Тогда спасатели искали туристов, но найти их не удалось", - сказала Б.Черкесова.
В МВД по КЧР сообщили, что погибшая являлась уроженкой Ленинградской области. "При погибшей был найден авиабилет на рейс Москва - Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года. Установлено, что женщина пропала в составе туристической группы из семи человек. К настоящему времени из всей группы найдена только она одна", - добавил представитель МВД.
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