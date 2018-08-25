Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 38° Завтра 22° 31° 27 Авг 22° 30° 28 Авг 22° 32°

СНГ 25.08.2018 18:54

Тело туристки, попавшей под лавину в 1987 году, нашли на склоне Эльбруса

Спасатели Карачаево-Черкесии эвакуировали с Эльбруса тело женщины, попавшей под снежную лавину более 30 лет назад, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь республиканского управления МЧС Бэла Черкесова.

"Тело женщины спустили со склона горы Эльбрус с высоты около 4 тыс. метров. Предположительно погибшая в 1987 году в составе группы попала под лавину. Тогда спасатели искали туристов, но найти их не удалось", - сказала Б.Черкесова.

В МВД по КЧР сообщили, что погибшая являлась уроженкой Ленинградской области. "При погибшей был найден авиабилет на рейс Москва - Минеральные Воды, датированный 10 апреля 1987 года. Установлено, что женщина пропала в составе туристической группы из семи человек. К настоящему времени из всей группы найдена только она одна", - добавил представитель МВД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЭЛЬБРУС, ЖЕНЩИНА, ГИБЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]